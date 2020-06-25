Автобусы развезут фанатов после матча «Зенита» 26 июня в Санкт-Петербурге

25 Июнь 2020 2020-06-25T20:14:50+03:00

После футбольного матча 26 июня в Петербурге можно будет уехать домой на автобусе Фото: Олег ЗОЛОТО

Маршруты будут работать с 22:30 до 23:30 каждые 8 минут

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В пятницу, 26 июня 2020 года, после футбольного матча «Зенит» - «Крылья Советов», который состоится на стадионе «Газпром Арена» в 20:30 часов, фанаты смогут разъехаться по домам на автобусах. Так как метро на время пандемии работает только до 22:00 часов, специально для любителей футбола организованы социальные маршруты наземного транспорта.

- Чтобы добраться домой, рекомендуем пользоваться «социальными» автобусами, которые будут курсировать от станций метро «Крестовский остров» и «Беговая», а также от автобусной станции «Крестовский остров», - сообщили в Смольном.

Так, автобусы будут курсировать каждые 7-8 минут с 22:30 до 23:30. Можно будет уехать от «Крестовского острова» до проспекта Культуры, Маршала Жукова, метро «Парнас», Малой Балканской улицы, реки Оккервиль.

От «Беговой» автобусы будут ездить до метро «Рыбацкое».

Маршруты автобусов №№ 1М, 2М, 3М, 4М и 5М, дублирующие линии метрополитена, работают 26 июня по основному графику с 21:00 до 01:00.

ИСТОЧНИК KP.RU