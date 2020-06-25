2020-06-25T20:25:52+03:00
Общество

Памятник Петру I установили в парке Александрия в Петергофе

Монумент более 75 лет хранился в фондах музея [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Памятник Петру Великому установили в Петергофе спустя 75 лет / Фото: instagram.com/peterhof_museum/Памятник Петру Великому установили в Петергофе спустя 75 лет / Фото: instagram.com/peterhof_museum/
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В Санкт-Петербурге, в знаменитом Петергофе установили памятник основателю града на Неве Петру Великому. 23 июня 2020 года монумент обрел свое место в парке Александрия. Более 75 лет скульптура хранилась в фондах музея.

- Конныи монумент Петра I был выполнен в 1841 году в парижскои мастерскои известного французского бронзолитеи ного мастера Жана Франсуа Деньера. Конныи памятник был создан как подношение императору Николаю I. Император распорядился установить монумент на крупномасштабном мраморном пьедестале в парке Александрия при Учебном домике Великих князеи Николая и Михаила, -рассказали в пресс-службе Петергофа.

Торжественное открытие скульптуры состоится после открытия парка / Фото: instagram.com/peterhof_museum/

Торжественное открытие скульптуры состоится после открытия парка / Фото: instagram.com/peterhof_museum/

Во время Великой Отечественной войны его эвакуировали, но мраморный постамент был утрачен. Только один раз, в 2015 году, конныи монумент Петра Великого был представлен публике в рамках выставки "Как спасали Петергоф. Эвакуация музеи нои коллекции в годы Великои Отечественнои вои ны". В начале 2020 года конная статуя Петра I и ее бронзовыи пьедестал прошли комплексную реставрацию в Царскосельскои янтарнои мастерскои . После того, как будут сняты ограничения, в парке пройдет торжественная церемония открытия памятника,

ИСТОЧНИК KP.RU

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