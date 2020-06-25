Дети медиков, работающих с коронавирусными больными в Санкт-Петербурге, отдохнут в загородных лагерях

25 Июнь 2020 2020-06-25T21:05:01+03:00

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Для детей медиков, которые в Санкт-Петербурге работают с коронавирусными больными, организуют отдых в загородных лагерях. Смена состоится уже в июле 2020 года. Соответствующее постановление подписал в четверг, 25 июня 2020 года, губернатор города Александр Беглов.

- К приему детей в соответствии со строгими санитарными требованиями лагеря города начнут готовиться с 29 июня, а области - с начала июля, - сообщили в Смольном.

В первую очередь отдохнуть смогут дети и подростки в возрасте от 7 до 15 лет, относящиеся к льготным категориям. Это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из неполных, многодетных и малообеспеченных семей, дети, состоящие на учете в органах внутренних дел. Также в категорию льготников в этом году добавлены дети медицинских работников, непосредственно участвующих в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция.

Особый режим деятельности загородных лагерей предусматривает неукоснительное выполнение целого комплекса противоэпидемических мер. Заключение о готовности каждого лагеря будет после проверки выдавать Роспотребнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU