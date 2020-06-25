Детские лагери Санкт-Петербурга начнут работать с июля 2020 года

25 Июнь 2020 2020-06-25T21:24:51+03:00

Оздоровительный сезон для петербургских детей может возобновиться с начала июля Фото: Олег ЗОЛОТО

В оздоровительный сезон за городом смогут отдохнуть более 26 тысяч ребят

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В Санкт-Петербурге с июля 2020 года может начаться оздоровительный сезон. В этом году в летних лагерях могут отдохнуть более 26 тысяч детей. С 29 июня к приему детей начнут готовиться первые 3 государственных лагеря в Курортном районе – «Заря», «Солнечный» и «Молодежное».

- В Ленинградской области со 2 июля начнут подготовку к приему детей 5 государственных лагерей – 4 лагеря Центра оздоровления и отдыха «Молодежный» и «Зеркальный». Они могут принять более 900 детей за смену, - рассказали в Смольном.

Всего в этом году планируется открыть семь лагерей в Петербурге и 29 в Ленинградской области. Они смогут принимать в смену более 6,5 тысяч детей.

- Мы продолжаем работу по расширению перечня лагерей, готовых к выполнению жестких требований безопасности, чтобы отдохнуть могло как можно больше детей, - подчеркнул губернатор города Александр Беглов.

В качестве дополнительной меры социальной поддержки на каждую 14-дневную путевку из бюджета Петербурга будет выделено 38010 рублей. Поскольку загородные лагеря должны будут выполнить целый комплекс противоэпидемических мер, стоимость путевки может увеличиться. Город возьмет на себя эти расходы.

ИСТОЧНИК KP.RU