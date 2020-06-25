Избирательные участки Санкт-Петербурга подготовили к голосованию по поправкам в Конституцию

25 Июнь 2020 2020-06-25T22:17:56+03:00

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Санкт-Петербург готов к проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. В четверг, 25 июня 2020 года, губернатор города Александр Беглов рассказал о том, что все участки обеспечены защитой против коронавирусной инфекции.

- Одним из главных условий проведения голосования было обеспечение безопасности граждан, - отметил Беглов.

По его словам, средства индивидуальной защиты для членов избирательных комиссий закуплены в полном объеме и переданы в избирательные комиссии. Чтобы исключить массовое скопление людей на участках, граждан информируют о разграничении потоков по времени. Проводится разъяснительная работа о возможности голосования на предприятиях и в организациях. Все будут обеспечены индивидуальными средствами защиты и одноразовыми ручками. С 25 июня по 1 июля включительно на участках для голосования будут дежурить бригады скорой помощи.

Для компенсации расходов на закупку средств индивидуальной защиты и дезинфекции, оборудования помещений, а также на другие мероприятия по обеспечению санитарной безопасности Петербургу из федерального бюджета предоставлена дотация в сумме 257 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU