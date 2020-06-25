Незаконные места для купания обнаружила авиаразведка в Ленинградской области

25 Июнь 2020 2020-06-25T22:45:52+03:00

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В четверг, 25 июня 2020 года, авиаразведка МЧС провела облет территорий в Ленинградской области на вертолете МИ-8П, мониторя ситуацию с пожарами. Возгораний выявлено не было, зато обнаружены несанкционированные места купания.

- В ходе авиаразведки наблюдались несанкционированные места купания населения, куда в выходные дни, в связи с устоявшейся жаркой погодой, отправятся жители и гости региона. К сожалению, зачастую забывая об элементарных правилах безопасности, - сообщили в МЧС Ленобласти.

Спасатели напомнили о том, что каждому, собравшемуся отдыхать на природе необходимо помнить, что за детьми у воды стоит пристально наблюдать. Ребенок должен быть рядом со взрослым в постоянной зоне видимости. Ситуация может стать непоправимой за считанные секунды. В необорудованных для купания местах заход в воду может закончиться несчастным случаем.

ИСТОЧНИК KP.RU