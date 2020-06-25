2020-06-25T23:10:33+03:00
Происшествия

Автобус сбил легковушку и влетел в машину ДПС в Санкт-Петербурге

Один из водителей попал в больницу с травмой головы
Лилия КОЗЛОВА
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Водитель автобуса устроил массовое ДТП с легковушкой и машиной ДПС в ПетербургеВодитель автобуса устроил массовое ДТП с легковушкой и машиной ДПС в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В городе Ломоносов, что находится в Петродворцовом районе Санкт-Петербурге, произошло массовое ДТП. Около семи часов вечера в четверг, 25 июня 2020 года, рейсовый автобус сбил легковушку, после чего врезался в припаркованный автомобиль ДПС.

- Авария произошла у дома 3 по улице Федюнинского в Ломоносове. 29-летний мужчина вел рейсовый автобус, который на тот момент был уже без пассажиров, - сообщили в управлении ГИБДД.

В какой-то момент, по невыясненным причинам, водитель автобуса потерял управление и столкнулся с автомобилем «Рено Дастер», за рулем которого находился также 29-летний мужчина. После этого он врезался в, стоявшую у обочину машину ДПС.

В момент аварии в машине ДПС никого не было. Инспектор осуществлял регулировочные действия на дороге.

В результате ДТП пострадал водитель автобуса. Его направили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Других пострадавших нет.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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