Сертификаты на путевки в детские лагеря отменят в Санкт-Петербурге

25 Июнь 2020 2020-06-25T23:31:36+03:00

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Смольный собирается отменить действие сертификатов на поездки в детские лагеря на июнь. Об этом стало известно в четверг, 25 июня 2020 года. Ранее губернатор города Александр Беглов подписал постановление, в соответствии с которым до конца июня 2020 года предоставление услуг по отдыху детей и молодежи и их оздоровлению в лагерях, а также предоставление дополнительных мер социальной поддержки временно приостановлено.

- Ждем постановление правительства, которое подпишут со дня на день. Оно и определит формы и сроки отдыха летом, - пишут «Невские новости» со ссылкой на Смольный.

Ранее стало известно, что оздоровительный сезон в Петербурге начнется с июля. Так, в детских лагерях смогут отдохнуть более 26 тысяч детей. Также среди льготников в этом году станут дети медицинских работников, которые работают с коронавирусными больными.

ИСТОЧНИК KP.RU