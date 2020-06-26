2020-06-26T08:26:34+03:00
Общество

Жару до +29 градусов обещают в Санкт-Петербурге 26 июня

Очень тепло будет и в субботу а с воскресенья температура начнет падать
Петр КИБЕР
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В пятницу в Петербурге будет жарко.В пятницу в Петербурге будет жарко.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге опять будет жарко, очень жарко. На пятницу 26 июня, синоптики обещают до +29 градусов. А яркое солнце сделает день еще более знойным. Впрочем, терпеть осталось недолго. Еще в субботу будет жарко, а с воскресенья начнется постепенное похолодание.

- 26 июня - переменная облачность, без осадков, температура воздуха составит +27...+29 градусов. 27 июня ожидается без осадков, ветер переменный, слабый. Воздух прогреется до +26...+28. В воскресенье, 28 июня, также без осадков, но чуть прохладнее - от +22 до +24, - сообщает петербургский гидрометцентр.

Напомним, что с конца июня в город должен прийти циклон, который принесет дожди и, как следствие, похолодание. Температура днем будет держаться в рамках 15-20 градусов.

Но это будет через 4-5 дней, а пока в городе жарко и солнечно. По состоянию на 8:00 пятницы воздух прогрелся до + 21,7 градуса. Ветер западный, слабый, скоростью 2-3 метра в секунду. Давление составляет 768,4 мм ртутного столба, влажность - 67%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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