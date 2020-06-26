Большая пробка собирается из-за ДТП на проспекте Косыгина
Серьезная пробка собирается уже с утра на проспекте Косыгина. Здесь встретились «Газель» легковушка, которую и догнал грузовичок. Теперь ситуация в сторону центра города, и без того всегда проблемная, стала еще более трудной.
- Легковушка и «Газель» столкнулись неподалеку от перекрестка проспектов Косыгина и Наставников. Собирается пробка, - сообщают водители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Судя по опубликованным фото, удал был не сильным и серьезных последствий не имел. Водители не пострадали, но одну полосу аварийные машины теперь занимают. Затор растянулся уже почти на полкилометра. От съезда с виадука через улицу Коммуны до перекрестка с проспектом Наставников.
Еще одно проблемное место поблизости - Индустриальный проспект. Он стоит на участке больше километра от перекрестка с Косыгина до Ириновского проспекта.
А вообще по состоянию на 8:45 утра пробки в Петербурге по оценке Яндекса составляют три балла.
ИСТОЧНИК KP.RU