Большая пробка собирается из-за ДТП на проспекте Косыгина

26 Июнь 2020 2020-06-26T08:47:20+03:00

ДТП на Косыгина осложнило обстановку на дорогах в Красногвардейском районе. Фото: vk.com/spb_today

У перекрестка с проспектом Наставников столкнулись легковушка и «Газель»

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Серьезная пробка собирается уже с утра на проспекте Косыгина. Здесь встретились «Газель» легковушка, которую и догнал грузовичок. Теперь ситуация в сторону центра города, и без того всегда проблемная, стала еще более трудной.

- Легковушка и «Газель» столкнулись неподалеку от перекрестка проспектов Косыгина и Наставников. Собирается пробка, - сообщают водители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Судя по опубликованным фото, удал был не сильным и серьезных последствий не имел. Водители не пострадали, но одну полосу аварийные машины теперь занимают. Затор растянулся уже почти на полкилометра. От съезда с виадука через улицу Коммуны до перекрестка с проспектом Наставников.

Еще одно проблемное место поблизости - Индустриальный проспект. Он стоит на участке больше километра от перекрестка с Косыгина до Ириновского проспекта.

А вообще по состоянию на 8:45 утра пробки в Петербурге по оценке Яндекса составляют три балла.

ИСТОЧНИК KP.RU