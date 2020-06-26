На Синявинских высотах отреставрируют военный памятник «Родник»

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:32:47+03:00

На развитие территории направят 13 миллионов рублей

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Большой мемориальный комплекс появится в скором времени на Синявинских высотах. Здесь, на месте ожесточенных боев времен войны, планируется провести масштабное благоустройство существующего мемориала. А первым отреставрируют военный памятник «Родник».

- Развитие территории Синявинских высот начнется с реставрации памятника «Родник». Работы проведут в 2020-2021 годах, на эти цели направлено 13 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

По проекту, здесь заменят бетонную плиту вокруг существующего памятника, обустроят смотровую площадку, укрепят склон, отремонтируют ведущую наверх лестницу. Кроме того, специалисты восстановят плотину у ручья.

Новым центральным объектом мемориала станет «Стена памяти» с портретами всех похороненных на Синявинских высотах воинов.

Для удобства посетителей у памятника появятся парковки, скамейки и туалеты.

Работы запланированы на 2020-21 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU