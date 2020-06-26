6-летняя девочка выжила при падении с третьего этажа в Петроградском районе

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:50:08+03:00

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Полицейские Петроградского района выясняют обстоятельства падения ребенка с высоты. Здесь, в минувший четверг, из окна одного из домов на Петровском проспекте выпала маленькая девочка.

- Вечером 25 июня в полицию поступила информация о том, что из квартиры дома 20 по Петровскому проспекту, бригадой скорой помощи с различными травмами в тяжелом состоянии, госпитализирована девочка 2013 года рождения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Позднее, приехавшим на вызов полицейским, родители шестилетней девочки рассказали, что дочка выпала из окна квартиры третьего этажа из-за того, что облокотилась на москитную сетку.

Напомним, что это не первый подобный случай. 23 июня 3-летний малыш выпал из окна квартиры дома на проспекте Культуры по недосмотру бабушки. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU