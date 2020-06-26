2020-06-26T10:15:06+03:00
Общество

20 875 человек проверили на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Последние новости на 26 июня привел городской Оперативный центр
Петр КИБЕР
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20 875 человек обследованы в Петербурге за сутки.20 875 человек обследованы в Петербурге за сутки.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Больше 20 тысяч человек было обследовано на коронавирус за последние сутки в Санкт-Петербурге. Такие данные по состоянию на утро 26 июня приводит городской Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

- За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 20 875 человек. Под медицинским наблюдением находится 2055 жителей города. Из них 59 - в обсерваторе, 974 - на самоизоляции, 1022 - контактные, - сообщает пресс-служба Смольного.

Операторами единой справочной службы «122» обработано 679 вопросов по коронавирусу.

Еще 172 обращения приняли по экстренному номеру «112». О приезде из другой страны в Россию сообщили 29 человек. В службу скорой помощи перенаправлен 31 звонок, а 26 - в полицию.

80 обращений на оказание помощи волонтерами поступило за сутки по номеру горячей линии 8-800-200-34-11. А всего с 27 марта волонтеры выполнили 20 880 заявок от жителей Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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