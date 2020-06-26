Два угнанных КамАЗа нашли петербургские полицейские через полгода
Петербургские полицейские через полгода смогли найти два угнанных КамАЗа, которые пропали в феврале 2020 года с парковки коммерческой фирмы во Всеволожске. Тогда заявление об угоне грузовиков от дома 32 по Ленинградской улице подал гендиректор предприятия. Неожиданно, но спустя полгода машины нашлись, как и сам угонщик.
- 25 июня у дома 7 по 25-й линии Васильевского острова в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками полиции за совершение указанного преступления задержан 33-летний житель Республики Коми, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Известно, что в угоне подозревается уроженец села Усть-Ухта Республики Коми, проживающий во Всеволожске. Сейчас в отношении него возбуждено дело по статье «Кража». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Что касается угнанных КамАЗов, то их благополучно вернули хозяину.
ИСТОЧНИК KP.RU