2020-06-26T13:28:50+03:00
Спорт

«Зенит» сыграет с «Крыльями Советов» в Санкт-Петербурге 26 июня

Матч на «Газпром Арене» начнется в 20:30 по местному времени
Петр КИБЕР
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26 июня "Зенит" примет самарские "Крылья Советов".26 июня "Зенит" примет самарские "Крылья Советов".Фото: Артем КИЛЬКИН
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Сегодня, 26 июня, в Петербург возвращается большой футбол. В половину девятого вечера на поле «Газпром Арены» выйдут игроки «Зенита» и самарских «Крыльев Советов». Петербуржцы лидируют в чемпионате и стремятся к «золоту», а волжане замыкают таблицу и борются за выживание. Будет битва.

- «Зенит» сыграет в лазурной форме, вратарь — в черном; гости выйдут на поле в белой форме, вратарь — в фиолетовом. На матче ожидается до 6,5 тысяч зрителей, - сообщает пресс-служба «Зенита».

Известно, что посмотреть на игру вживую смогут лишь обладатели клубных абонементов. Но есть и хорошие новости. Игру в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Также будет организована цифровая трибуна. На экран мониторов стадиона будут выводить лица болельщиков, которые присоединятся к трансляции через приложение Zoom.

Напомним, что перед матчем с «Крыльями» все игроки «Зенита» успешно сдали тест на коронавирус и выйдут в боевом составе.

Прямую онлайн-трансляцию игры Зенит - Крылья Советов смотрите здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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