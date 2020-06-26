Лечь на плановую госпитализацию можно будет только с тестом на коронавирус

26 Июнь 2020 2020-06-26T14:37:48+03:00

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Власти Санкт-Петербурга уточнили порядок получения плановой медицинской помощи, запрет на оказания которой был снят 25 июня. С этого момента вновь можно проходить диспанцеризацию, ходить в поликлинику, лечить зубы или ложиться в больницу не по причине коронавируса. Однако делать это можно только по правилам.

- Не ранее, чем за 7 дней до плановой госпитализации, будет проводиться лабораторное исследование биологического материала пациента на COVID-19. При поступлении в стационар для будет проводиться терапевтический осмотр пациента, - сообщает пресс-служба Смольного.

Если врачи заметят у пациента признаки ОРВИ, то человека отправят на рентген или компьютерную томографию. Могут также провести экспресс-тест.

В поликлиниках и диспансерах, где уже начали принимать амбулаторных больных, разделены потоки на посетителей с признаками респираторных инфекций и без них.

Напомним, что по словам Александра Беглова, город готовится ко второй волне коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU