Кенгуру Беннетта и обезьяна-игрунка станут новыми жителями Ленинградского зоопарка
Ленинградский зоопарк вскоре пополнится двумя новыми обитателями. В главном городском зверинце появятся миниатюрное кенгуру Беннета и обезьянка-игрунка. Накануне они прибыли в город на Неве из Ростова-на-Дону и прошли карантинный контроль в аэропорту Пулково.
- 25 июня в грузовом терминале аэропорта «Пулково» должностные лица Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям провели ветеринарный контроль кенгуру Беннетта и игрунки обыкновенной, - сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее животные обитали в ростовском зоопарке, который и поделился с ленинградским редкими видами.
Справка «КП»:
Кенгуру Беннетта – вид древесных кенгуру, обитающий в северной части Австралии. Вес даже взрослых особей не превышает 14 килограммов
Игрунка обыкновенная – небольшая (весом около 250 граммов) обезьяна, живущая в лесах на северо-востоке Бразилии.
Вместе с игрункой из Ростова прилетел кенгуру Беннета. Фото: ursn.spb.ru
ИСТОЧНИК KP.RU