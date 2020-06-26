Кенгуру Беннетта и обезьяна-игрунка станут новыми жителями Ленинградского зоопарка

26 Июнь 2020 2020-06-26T14:59:05+03:00

Животные прилетели в Петербург из Ростова-на-Дону и уже прошли контроль в Пулково

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Ленинградский зоопарк вскоре пополнится двумя новыми обитателями. В главном городском зверинце появятся миниатюрное кенгуру Беннета и обезьянка-игрунка. Накануне они прибыли в город на Неве из Ростова-на-Дону и прошли карантинный контроль в аэропорту Пулково.

- 25 июня в грузовом терминале аэропорта «Пулково» должностные лица Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям провели ветеринарный контроль кенгуру Беннетта и игрунки обыкновенной, - сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее животные обитали в ростовском зоопарке, который и поделился с ленинградским редкими видами.

Справка «КП»:

Кенгуру Беннетта – вид древесных кенгуру, обитающий в северной части Австралии. Вес даже взрослых особей не превышает 14 килограммов

Игрунка обыкновенная – небольшая (весом около 250 граммов) обезьяна, живущая в лесах на северо-востоке Бразилии.

Вместе с игрункой из Ростова прилетел кенгуру Беннета. Фото: ursn.spb.ru

ИСТОЧНИК KP.RU