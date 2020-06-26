Парки Пушкина и Павловска также откроются с 3 июля

26 Июнь 2020 2020-06-26T15:23:09+03:00

Изменить размер текста: A A

С 3 июля для посещения откроются парки Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба Государственного музея-заповедника (ГМЗ) «Царское Село». Со следующей пятницы для посетителей будут доступны Екатерининский и Александровский парки.

- Друзья, с замиранием нашего царскосельского сердца сообщаем радостную новость: Екатерининский и Александровский парки откроются 3 июля. О том, как будут работать оба парка; как будет соблюдаться стандарт безопасности приема посетителей в условиях снятия режима ограничений, мы сообщим в понедельник, - сообщается на странице музея ВКонтакте.

В дирекции «Царского Села» напоминают, что билеты в Екатерининский парк можно купить в кассах музея или, на официальном сайте www.tzar.ru .

Александровский парк бесплатен для посещения.

Также, «не позднее 3 июля», на вход откроется Павловский парк. О таких планах корреспонденту «КП-Петербург» сообщили в дирекции.

Напомним, что раньше всех, об открытии с 3 июля, заявили в ГМЗ «Петергоф».

ИСТОЧНИК KP.RU