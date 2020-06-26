2020-06-26T15:23:09+03:00
Общество

Парки Пушкина и Павловска также откроются с 3 июля

Ранее радостная новость пришла из Петергофа
Петр КИБЕР
Поделиться:
Парки Царского Села откроются с 3 июля.Парки Царского Села откроются с 3 июля.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

С 3 июля для посещения откроются парки Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба Государственного музея-заповедника (ГМЗ) «Царское Село». Со следующей пятницы для посетителей будут доступны Екатерининский и Александровский парки.

- Друзья, с замиранием нашего царскосельского сердца сообщаем радостную новость: Екатерининский и Александровский парки откроются 3 июля. О том, как будут работать оба парка; как будет соблюдаться стандарт безопасности приема посетителей в условиях снятия режима ограничений, мы сообщим в понедельник, - сообщается на странице музея ВКонтакте.

В дирекции «Царского Села» напоминают, что билеты в Екатерининский парк можно купить в кассах музея или, на официальном сайте www.tzar.ru .

Александровский парк бесплатен для посещения.

Также, «не позднее 3 июля», на вход откроется Павловский парк. О таких планах корреспонденту «КП-Петербург» сообщили в дирекции.

Напомним, что раньше всех, об открытии с 3 июля, заявили в ГМЗ «Петергоф».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Шесть с половиной тысяч человек болеют внебольничной пневмонией в Ленобласти
Губернатор Санкт-Петербурга лично попросил выпускников смотреть «Алые паруса» из дома
Ленинградский зоопарк откроется 29 июня 2020 года
Вслед за суперкаром McLaren в аварию попала Lamborghini
Уголовное дело завели на родителей малыша, утонувшего в кастрюле в Ленинградской области
Около 60 процентов льготных проездных восстановили в Санкт-Петербурге
Третья подряд «Газель» застряла под Мостом глупости
Парки Пушкина и Павловска также откроются с 3 июля
Кенгуру Беннетта и обезьяна-игрунка станут новыми жителями Ленинградского зоопарка
Лечь на плановую госпитализацию можно будет только с тестом на коронавирус
«Зенит» сыграет с «Крыльями Советов» в Санкт-Петербурге 26 июня
За продажу интимной смазки секс-шоп оштрафовали на 30 тысяч рублей
Два угнанных КамАЗа нашли петербургские полицейские через полгода
20 875 человек проверили на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
6-летняя девочка выжила при падении с третьего этажа в Петроградском районе
На Синявинских высотах отреставрируют военный памятник «Родник»
Санкт-Петербург победил в опросе «Куда бы вы поехали в отпуск»
Большая пробка собирается из-за ДТП на проспекте Косыгина
Жару до +29 градусов обещают в Санкт-Петербурге 26 июня
Сертификаты на путевки в детские лагеря отменят в Санкт-Петербурге
Автобус сбил легковушку и влетел в машину ДПС в Санкт-Петербурге
Незаконные места для купания обнаружила авиаразведка в Ленинградской области
Избирательные участки Санкт-Петербурга подготовили к голосованию по поправкам в Конституцию
Следователи разыскивают мужчину, убившего и ограбившего пенсионерку в парке Александрино в Санкт-Петербурге
Детские лагери Санкт-Петербурга начнут работать с июля 2020 года
Дети медиков, работающих с коронавирусными больными в Санкт-Петербурге, отдохнут в загородных лагерях
Памятник Петру I установили в парке Александрия в Петергофе
Автобусы развезут фанатов после матча «Зенита» 26 июня в Санкт-Петербурге
Двое детей и женщина пострадали в ДТП в Ленинградской области