2020-06-26T15:44:18+03:00
Происшествия

Третья подряд «Газель» застряла под Мостом глупости

За четыре дня число разбитых машин дошло до числа 181
Петр КИБЕР
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Под Мостом глупости застряла 181-я "Газель". Фото: vk.com/spb_todayПод Мостом глупости застряла 181-я "Газель". Фото: vk.com/spb_today
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Петербургский Мост глупости вновь начал активно попадать в сводки ДТП. Переправа, долгое время стоявшая без «улова», всего за четыре дня отметилась тремя разбитыми «Газелями». Они стали 179-й, 180-й и 181-й по счету.

- Ничто не может прервать летний сон Моста глупости. Даже 179-й, ровно срезавший себе крышу, фургон! - сообщал 22 июня официальный телеграм-канал моста.

Всего через два дня счет был доведен до круглого: «Совсем скромно и неожиданно под Мост глупости заскочил 180-й счастливчик!» А уже 26 числа под низкой дорожной конструкцией застрял 181-й по счету грузовичок.

Надо отметить, что все случаи были классическими. То есть машины оказались именно «Газелями». Последним, кто снес себе кузов, оказался развозной грузовичок «Газелькина».

Ученые до сих пор не установили, что именно так привлекает водителей в Мосте глупости, но у этого научного феномена обязательно должно быть объяснение. Ведь предупреждающие знаки, плакаты и ограничители висят перед переправой уже не первый год. Однако аварии там происходят регулярно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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