Около 60 процентов льготных проездных восстановили в Санкт-Петербурге

26 Июнь 2020 2020-06-26T16:23:16+03:00

Активация позволяет восстановить записанный на карту ресурс, который не действовал с 28 марта 2020 года

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В Санкт-Петербурге с 1 июня к 26 июня 2020 года были восстановлены порядка 60 процентов проездных билетов – это почти 541 тысяча. Активация позволяет восстановить записанный на карту ресурс, который не действовал с 28 марта 2020 года, и продолжать пользоваться билетом, как обычно.

- До 30 июня включительно активировать восстановленный ресурс льготного проездного билета можно в автоматизированном режиме, - сообщили в Смольном.

Для этого необходимо в вестибюле любой станции метро приложить проездной билет к автомату по продаже проездных билетов, визуализатору ресурса проездных билетов или обратиться в кассу.

Напомним, что также восстановить неиспользованный ресурс проездного билета могут владельцы нельготных билетов, приобретённых до 28 марта, если по ним не совершалось ни одной поездки в период ограничений. Восстановить ресурс можно для билетов со сроком действия от 10 суток и более.

ИСТОЧНИК KP.RU