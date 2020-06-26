Около 60 процентов льготных проездных восстановили в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге с 1 июня к 26 июня 2020 года были восстановлены порядка 60 процентов проездных билетов – это почти 541 тысяча. Активация позволяет восстановить записанный на карту ресурс, который не действовал с 28 марта 2020 года, и продолжать пользоваться билетом, как обычно.
- До 30 июня включительно активировать восстановленный ресурс льготного проездного билета можно в автоматизированном режиме, - сообщили в Смольном.
Для этого необходимо в вестибюле любой станции метро приложить проездной билет к автомату по продаже проездных билетов, визуализатору ресурса проездных билетов или обратиться в кассу.
Напомним, что также восстановить неиспользованный ресурс проездного билета могут владельцы нельготных билетов, приобретённых до 28 марта, если по ним не совершалось ни одной поездки в период ограничений. Восстановить ресурс можно для билетов со сроком действия от 10 суток и более.
ИСТОЧНИК KP.RU