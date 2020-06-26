26 Июнь 2020 2020-06-26T16:45:40+03:00

Уголовное дело завели на родителей малыша, утонувшего в кастрюле в Ленинградской области Фото: Артем КИЛЬКИН

Мать и отец не предприняли меры для спасения мальчика

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В Ленинградской области полиция возбудила уголовное дело после смерти новорожденного мальчика, который утонул в кастрюле. Вечером в четверг, 25 июня 2020 года, правоохранители задержали 23-летнюю мать и 29-летнего отца маленького мальчика. Их обвиняют в оставлении ребенка в опасности.

- Согласно данным следствия, мать ребенка совершила заведомое оставление без помощи малыша, хотя имела возможности и была обязана заботиться о нем. И тоге ее бездействие привело к смерти ребенка, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Напомним, что малыш утонул в кастрюле с водой в деревне Ильино, Оржицкого сельского поселения. Мальчик был 2019 года рождения.

Оба родителя задержаны и отправлены под стражу. В отношении обоих составлены административные протоколы, а также возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU