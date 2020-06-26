Губернатор Санкт-Петербурга лично попросил выпускников смотреть «Алые паруса» из дома

26 Июнь 2020 2020-06-26T18:11:39+03:00

В этом году выпускники Петербурга увидят Алые паруса только по телевизору. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

И рассказал о проведении шоу в этом году [видео]

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В преддверии главного выпускного страны губернатор города Александр Беглов записал обращение к выпускникам, в котором пожелал им удачи и счастья в будущей жизни.

- Дорогие ребята. Вы прощаетесь со школой и начинается самая интересная часть вашей жизни. К сожалению, сегодня мы не встречаемся на Дворцовой пощади. Но вас ждет совершенно потрясающее телевизионное шоу. «Алые паруса» пройдут в новом формате, - рассказал Беглов.

Градоначальник пообещал выпускникам, что их ждет много сюрпризов и чудес, которые подготовили для них телевизионщики.

- Вся страна увидит красоту современного Санкт-Петербурга, города 21-го века, - отметил губернатор.

Также Беглов отметил, что «Алые паруса» в этом году – это подарок для выпускников всей России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/787313" frameborder="0"></iframe> Беглов записал обращение к выпускникам школ Санкт-Петербурга.Видео: Смольный

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ИСТОЧНИК KP.RU