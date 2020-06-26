2020-06-26T18:11:39+03:00
Общество

Губернатор Санкт-Петербурга лично попросил выпускников смотреть «Алые паруса» из дома

И рассказал о проведении шоу в этом году [видео]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В этом году выпускники Петербурга увидят Алые паруса только по телевизору.В этом году выпускники Петербурга увидят Алые паруса только по телевизору.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В преддверии главного выпускного страны губернатор города Александр Беглов записал обращение к выпускникам, в котором пожелал им удачи и счастья в будущей жизни.

- Дорогие ребята. Вы прощаетесь со школой и начинается самая интересная часть вашей жизни. К сожалению, сегодня мы не встречаемся на Дворцовой пощади. Но вас ждет совершенно потрясающее телевизионное шоу. «Алые паруса» пройдут в новом формате, - рассказал Беглов.

Градоначальник пообещал выпускникам, что их ждет много сюрпризов и чудес, которые подготовили для них телевизионщики.

- Вся страна увидит красоту современного Санкт-Петербурга, города 21-го века, - отметил губернатор.

Также Беглов отметил, что «Алые паруса» в этом году – это подарок для выпускников всей России.

Беглов записал обращение к выпускникам школ Санкт-Петербурга.Видео: Смольный

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Перекрытие движения на Алые паруса 2020: закроют часть ЗСД и почти весь Приморский район

В связи с подготовкой и проведением праздника выпускников в Приморском районе будут действовать особые схемы движения транспорта. Каких улиц коснется перекрытие движения на Алые паруса 2020 (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Шесть с половиной тысяч человек болеют внебольничной пневмонией в Ленобласти
Губернатор Санкт-Петербурга лично попросил выпускников смотреть «Алые паруса» из дома
Ленинградский зоопарк откроется 29 июня 2020 года
Вслед за суперкаром McLaren в аварию попала Lamborghini
Уголовное дело завели на родителей малыша, утонувшего в кастрюле в Ленинградской области
Около 60 процентов льготных проездных восстановили в Санкт-Петербурге
Третья подряд «Газель» застряла под Мостом глупости
Парки Пушкина и Павловска также откроются с 3 июля
Кенгуру Беннетта и обезьяна-игрунка станут новыми жителями Ленинградского зоопарка
Лечь на плановую госпитализацию можно будет только с тестом на коронавирус
«Зенит» сыграет с «Крыльями Советов» в Санкт-Петербурге 26 июня
За продажу интимной смазки секс-шоп оштрафовали на 30 тысяч рублей
Два угнанных КамАЗа нашли петербургские полицейские через полгода
20 875 человек проверили на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
6-летняя девочка выжила при падении с третьего этажа в Петроградском районе
На Синявинских высотах отреставрируют военный памятник «Родник»
Санкт-Петербург победил в опросе «Куда бы вы поехали в отпуск»
Большая пробка собирается из-за ДТП на проспекте Косыгина
Жару до +29 градусов обещают в Санкт-Петербурге 26 июня
Сертификаты на путевки в детские лагеря отменят в Санкт-Петербурге
Автобус сбил легковушку и влетел в машину ДПС в Санкт-Петербурге
Незаконные места для купания обнаружила авиаразведка в Ленинградской области
Избирательные участки Санкт-Петербурга подготовили к голосованию по поправкам в Конституцию
Следователи разыскивают мужчину, убившего и ограбившего пенсионерку в парке Александрино в Санкт-Петербурге
Детские лагери Санкт-Петербурга начнут работать с июля 2020 года
Дети медиков, работающих с коронавирусными больными в Санкт-Петербурге, отдохнут в загородных лагерях
Памятник Петру I установили в парке Александрия в Петергофе
Автобусы развезут фанатов после матча «Зенита» 26 июня в Санкт-Петербурге
Двое детей и женщина пострадали в ДТП в Ленинградской области