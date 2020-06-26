Новые веломаршруты запустят в Ленинградской области

26 Июнь 2020 2020-06-26T18:27:52+03:00

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В Ленинградской области появятся новые веломаршруты. Как рассказали в администрации региона в пятницу, 26 июня 2020 года, три дорожки откроются с учетом требований, принятых европейской сетью EuroVelo. Их планируется запустить в 2021 году.

- Первый маршрут «Морской» пройдет по пути: Торфяновка – Чулково – Выборг – Советск – Приморск – Озерки - пос. Приветнинское. Он будет интегрирован с уже существующими маршрутами Евровело 10 и Евровело 13, - пояснили в администрации.

Так, во время поездки можно будет посмотреть на Выборг, Выборгский замок и парк Монрепо. Также велотуристов могут заинтересовать Лютеранский храм Святой Марии Магдалины, Березовые острова и широкие песчаные пляжи Финского залива. Длина всех этапов маршрута – 45 километров.

Второй маршрут под названием «Экологический» пройдет от Шуваловского парка, через Лосево, Мельниково до Приозерска. Самыми интересными точками станут конные фермы, питомник зубробизонов и пороги на реке Вуокса.

Третий маршрут под названием «Исторический» познакомит путешественников со страницами прошлого Ленинградской области: достопримечательностями Выборга, памятниками на месте финских хуторов и военных линий обороны, монастырем на острове Коневец.

ИСТОЧНИК KP.RU