2020-06-26T18:45:52+03:00
Происшествия

Петербуржец пытался убить собутыльника костылем

Мужчину отправили в тюрьму на год и три месяца
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге мужчина угрожал убить собутыльника костылемВ Петербурге мужчина угрожал убить собутыльника костылемФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге Выборгский районный суд в пятницу, 26 июня 2020 года, осудил мужчину, который угрожал убить своего собутыльника костылем. Инцидент произошел год назад осенью, когда приятели распивали алкоголь.

- 20 сентября 2020 года с 7 до 8 часов утра мужчины выпивали в комнате квартиры дома 62/2 по проспекту Луначарского. Между ними начался конфликт, и обвиняемый схватил костыль и начал угрожать собутыльнику, размахивая палкой перед лицом мужчины, прикрикивая: "Я убью тебя! Зашибу тебя!, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Мужчина, которому угрожали, перепугался и поверил, что сейчас его приятель действительно его убьет. После криков, обвиняемый подошел к собутыльнику и ударил его костылем по голове. В результате у пострадавшего диагностировали ушиб головного мозга, а также множество гематом.

Установленная травма головы по признаку длительного расстройства здоровья продолжительностью свыше трех недель расценивается как средней тяжести вред здоровью.

В суде мужчину вину признал и раскаялся. Суд отправил его в колонию-поселения на 1 год 3 месяца 20 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Собака и ее хозяин покусали девушку в центре Санкт-Петербурга
Дзюба забил два пенальти в ворота "Крыльев Советов"
Много молодежи пришло на голосование по поправкам в Конституцию в Санкт-Петербурге
Судья отменил гол «Зенита» во втором тайме
Гатчинский парк откроется для посещения 2 июля 2020 года
Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой в Санкт-Петербурге
Фанаты "Зенита" перед матчем с "Крыльями Советов" устроили противовирусный перфоманс на стадионе
Большая очередь образовалась у парка 300-летия в Санкт-Петербурге
Рейс из Киргизии в Санкт-Петербург с 151 пассажиром прилетит 26 июня
Троих детей укусили змеи в Санкт-Петербурге
Около тысячи горожан не успели продлить парковочные разрешения
100 миллионов штрафов получили петербуржцы за нарушение правил платной парковки
Главного врача детской поликлиники Санкт-Петербурга будут судить за вспышку заболевания коронавирусом
Петербуржец пытался убить собутыльника костылем
Новые веломаршруты запустят в Ленинградской области
Шесть с половиной тысяч человек болеют внебольничной пневмонией в Ленобласти
Губернатор Санкт-Петербурга лично попросил выпускников смотреть «Алые паруса» из дома
Ленинградский зоопарк откроется 29 июня 2020 года
Вслед за суперкаром McLaren в аварию попала Lamborghini
Уголовное дело завели на родителей малыша, утонувшего в кастрюле в Ленинградской области
Около 60 процентов льготных проездных восстановили в Санкт-Петербурге
Третья подряд «Газель» застряла под Мостом глупости
Парки Пушкина и Павловска также откроются с 3 июля
Кенгуру Беннетта и обезьяна-игрунка станут новыми жителями Ленинградского зоопарка