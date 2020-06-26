Петербуржец пытался убить собутыльника костылем

26 Июнь 2020 2020-06-26T18:45:52+03:00

Мужчину отправили в тюрьму на год и три месяца

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербурге Выборгский районный суд в пятницу, 26 июня 2020 года, осудил мужчину, который угрожал убить своего собутыльника костылем. Инцидент произошел год назад осенью, когда приятели распивали алкоголь.

- 20 сентября 2020 года с 7 до 8 часов утра мужчины выпивали в комнате квартиры дома 62/2 по проспекту Луначарского. Между ними начался конфликт, и обвиняемый схватил костыль и начал угрожать собутыльнику, размахивая палкой перед лицом мужчины, прикрикивая: "Я убью тебя! Зашибу тебя!, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Мужчина, которому угрожали, перепугался и поверил, что сейчас его приятель действительно его убьет. После криков, обвиняемый подошел к собутыльнику и ударил его костылем по голове. В результате у пострадавшего диагностировали ушиб головного мозга, а также множество гематом.

Установленная травма головы по признаку длительного расстройства здоровья продолжительностью свыше трех недель расценивается как средней тяжести вред здоровью.

В суде мужчину вину признал и раскаялся. Суд отправил его в колонию-поселения на 1 год 3 месяца 20 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU