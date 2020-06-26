Главного врача детской поликлиники Санкт-Петербурга будут судить за вспышку заболевания коронавирусом

26 Июнь 2020 2020-06-26T18:56:58+03:00

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Невский районный суд Санкт-Петербурга в пятницу, 26 июня 2020 года, зарегистрировал материалы дела об административном правонарушении в отношении главного врача СПб ГБУЗ "Детская городская поликлиника №62" Светланы Кряжевой. Отмечается, что глава учреждения допустила возникновения вспышки коронавируса в поликлинике.

- В протоколе указано, что Кряжева допустила нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Отмечается, что пять человек заразились коронавирусом из-за невыполнения предписания предписаний главного санитарного врача города, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Так, проверка показала, что до 10 мая в поликлинике не проводилось обеззараживание в холлах и кабинетах поликлиники, в журналах учета работы бактерицидного облучателя-рециркулятора не указана дата ввода установок в эксплуатацию, отсутствует подпись ответственного сотрудника о проведении текущей дезинфекции, что свидетельствует о том, что дезинфекция не проводилась, кратность обработок каждые 2 часа не соблюдалась. Инвентарь для уборки и вовсе хранился навалом на лестнице.

Сейчас материалы дела переданы судье.

ИСТОЧНИК KP.RU