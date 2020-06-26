100 миллионов штрафов получили петербуржцы за нарушение правил платной парковки

26 Июнь 2020 2020-06-26T19:14:46+03:00

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Пристально следить за нарушителями на платных парковках в Центральном районе города начали только с марта этого года. За данный период петербуржцы уже получили штрафов на кругленькую сумму. В общей сложности она составляет 100 миллионов рублей. Однако пока оплачено только чуть больше 19 миллионов.

- На то, чтобы оплатить парковку, у вас есть 15 минут. Если не укладываетесь, лучше уехать и найти другое место, потому что мимо ездят машины, которые фотографируют номера, а это значит, вам обязательно придет штраф – 3000 рублей, - поясняют в Городском центре управления парковками.

Некоторые, пытаясь сэкономить, свинчивают номераФото: Олег ЗОЛОТО

Один час стоянки в платной зоне стоит 60 рублей. Однако даже эти, казалось бы, небольшие деньги платить готовы не все. Некоторые идут на хитрость и свинчивают номера. Такое можно наблюдать, к примеру, на улице Чехова.

Но, как уверяют в Городском центре управления парковками, большинство петербуржцев – добросовестные и честно платят по счетам. Так, с начала года горожане отдали за стоянку в Центральном районе почти 17 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU