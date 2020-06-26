2020-06-26T19:14:46+03:00
Общество

100 миллионов штрафов получили петербуржцы за нарушение правил платной парковки

Пока погашена только пятая часть долга
Алина ЧЕМЕРИС
Поделиться:
Час парковки стоит 60 рублей.Если не заплатить, штраф 3000Час парковки стоит 60 рублей.Если не заплатить, штраф 3000Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Пристально следить за нарушителями на платных парковках в Центральном районе города начали только с марта этого года. За данный период петербуржцы уже получили штрафов на кругленькую сумму. В общей сложности она составляет 100 миллионов рублей. Однако пока оплачено только чуть больше 19 миллионов.

- На то, чтобы оплатить парковку, у вас есть 15 минут. Если не укладываетесь, лучше уехать и найти другое место, потому что мимо ездят машины, которые фотографируют номера, а это значит, вам обязательно придет штраф – 3000 рублей, - поясняют в Городском центре управления парковками.

Некоторые, пытаясь сэкономить, свинчивают номера Фото: Олег ЗОЛОТО

Некоторые, пытаясь сэкономить, свинчивают номераФото: Олег ЗОЛОТО

Один час стоянки в платной зоне стоит 60 рублей. Однако даже эти, казалось бы, небольшие деньги платить готовы не все. Некоторые идут на хитрость и свинчивают номера. Такое можно наблюдать, к примеру, на улице Чехова.

Но, как уверяют в Городском центре управления парковками, большинство петербуржцев – добросовестные и честно платят по счетам. Так, с начала года горожане отдали за стоянку в Центральном районе почти 17 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рейс из Киргизии в Санкт-Петербург с 151 пассажиром прилетит 26 июня
Троих детей укусили змеи в Санкт-Петербурге
Около тысячи горожан не успели продлить парковочные разрешения
100 миллионов штрафов получили петербуржцы за нарушение правил платной парковки
Главного врача детской поликлиники Санкт-Петербурга будут судить за вспышку заболевания коронавирусом
Петербуржец пытался убить собутыльника костылем
Новые веломаршруты запустят в Ленинградской области
Шесть с половиной тысяч человек болеют внебольничной пневмонией в Ленобласти
Губернатор Санкт-Петербурга лично попросил выпускников смотреть «Алые паруса» из дома
Ленинградский зоопарк откроется 29 июня 2020 года
Вслед за суперкаром McLaren в аварию попала Lamborghini
Уголовное дело завели на родителей малыша, утонувшего в кастрюле в Ленинградской области
Около 60 процентов льготных проездных восстановили в Санкт-Петербурге
Третья подряд «Газель» застряла под Мостом глупости
Парки Пушкина и Павловска также откроются с 3 июля
Кенгуру Беннетта и обезьяна-игрунка станут новыми жителями Ленинградского зоопарка