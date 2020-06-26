2020-06-26T19:40:03+03:00
Общество

Около тысячи горожан не успели продлить парковочные разрешения

Документ выдается на три года
Алина ЧЕМЕРИС
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Стоит парковочное разрешение 1800 рублей в годСтоит парковочное разрешение 1800 рублей в годФото: Олег ЗОЛОТО
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Порядка тысячи жителей Северной столицы, которые имеют право оформить разрешение парковку в платной зоне, могут лишиться своей привилегии. А все из-за того, что вовремя не продлили документ.

Парковочное разрешение выдается сроком на три года и стоит 1800 рублей в год. Обзавестись им могут все те, кто является собственником жилья на территории зоны платной стоянки, либо те, кто в этом жилье прописан. На каждую квартиру выдается максимум по два разрешения. Если квартира коммунальная, - по одному документу на каждую квитанцию о квартплате.

По истечении трех лет разрешение необходимо переоформлять. Сделать это можно либо обратившись в МФЦ, либо на Портале госуслуг Санкт-Петербурга. На сегодня в городе действуют более двух тысяч парковочных разрешений.

Напомним, также петербуржцы получили штрафы за неоплаченную парковку на общую сумму 100 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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