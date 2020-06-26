2020-06-26T19:53:30+03:00
Общество

Рейс из Киргизии в Санкт-Петербург с 151 пассажиром прилетит 26 июня

Всех прибывших в город на Неве отправят на 14-дневный карантин
Лилия КОЗЛОВА
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Рейс из Бишкека в Петербург прилетит вечером 26 июняРейс из Бишкека в Петербург прилетит вечером 26 июняФото: Олег ЗОЛОТО
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В аэропорту Пулково ожидают очередной вывозной рейс из-за границы. Вечером в пятницу, 26 июня 2020 года, в Санкт-Петербург прилетит самолет из Киргизии. В Северную столицу прибудет 151 пассажир. Среди них 81 петербуржец, 18 жителей Ленобласти и 52 человека из других регионов.

- Пассажиров по отработанной схеме будут встречать транспортные полицейские, сотрудники МВД, Роспотребнадзора, автотранспортных предприятий, медики и другие специалисты – всего порядка 100 уполномоченных сотрудников, - сообщили в Смольном.

Все пассажиры получат предписания об обязательном соблюдении 14-дневного карантина. После медицинских тестов и оформления обязательных документов прибывших отвезут на автобусах к месту жительства. Багаж перед выдачей продезинфицируют.

Для иногородних граждан и петербуржцев, у которых нет возможности обеспечить самоизоляцию по месту жительства, предусмотрено пребывание в пансионате-обсерваторе в Курортном районе. Сейчас в нем находится 59 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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