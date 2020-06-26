Рейс из Киргизии в Санкт-Петербург с 151 пассажиром прилетит 26 июня
В аэропорту Пулково ожидают очередной вывозной рейс из-за границы. Вечером в пятницу, 26 июня 2020 года, в Санкт-Петербург прилетит самолет из Киргизии. В Северную столицу прибудет 151 пассажир. Среди них 81 петербуржец, 18 жителей Ленобласти и 52 человека из других регионов.
- Пассажиров по отработанной схеме будут встречать транспортные полицейские, сотрудники МВД, Роспотребнадзора, автотранспортных предприятий, медики и другие специалисты – всего порядка 100 уполномоченных сотрудников, - сообщили в Смольном.
Все пассажиры получат предписания об обязательном соблюдении 14-дневного карантина. После медицинских тестов и оформления обязательных документов прибывших отвезут на автобусах к месту жительства. Багаж перед выдачей продезинфицируют.
Для иногородних граждан и петербуржцев, у которых нет возможности обеспечить самоизоляцию по месту жительства, предусмотрено пребывание в пансионате-обсерваторе в Курортном районе. Сейчас в нем находится 59 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU