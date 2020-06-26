2020-06-26T20:16:04+03:00
Общество

Большая очередь образовалась у парка 300-летия в Санкт-Петербурге

Горожане пробираются в закрытый парк через дырку в заборе [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Большая очередь выстроилась у парка 300-летияБольшая очередь выстроилась у парка 300-летияФото: Петр КИБЕР
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С воскресенья, 28 июня 2020 года, в Санкт-Петербурге откроют долгожданные парки и скверы. Однако горожанам невтерпеж. Вечером в пятницу, 26 июня, перед парком 300-летия, что в Приморском районе люди выстроились в очередь, чтобы пробраться на его территорию. Правда, не через официальный вход, который закрыт, а через дыру.

- Враг не пройдет, - шутит корреспондент "КП-Петербург" с места событий. - Вторым забором парк обнесли, а дырку заделать никто не догадался.

На видео видно, как люди с одной и другой стороны забора стоят в очереди, чтобы выйти из парка или войти внутрь. Тем, кому ждать неохота, да и позволяет физическое состояние, просто перебираются через ограду.

Накануне первый забор вокруг парка обнесли вторым забором. Однако он не помог. Впрочем, вскоре он уже не понадобится, так как ограничения будут сняты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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