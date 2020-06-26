Фанаты "Зенита" перед матчем с "Крыльями Советов" устроили противовирусный перфоманс на стадионе
Матч "Зенит" - "Крылья Советов" в Санкт-Петербурге в пятницу, 26 июня 2020 года, начался с противовирусного перфоманса. Фанаты "сине-бело-голубых" растянули на трибунах огромные баннеры, которые между собой сложились в изображение врача в защитном костюме и маске, сжимающего коронавирус.
- Перфоманс лучших в мире болельщиков, - оценили в Twitter ФК "Зенит".
Игроки "Зенита" вышли в форме с изображением врачей / Фото: ФК "Зенит"
Игроки петербургской команды снова вышли на поле в футболках с изображением медиков, которые борются с коронавирусом. В такой форме они будут играть каждый матч до конца тура.
Также в этот раз на матч приглашены врачи больницы Святого Георгия, которая в это нелегкое время спасает людей, тяжело переносящих инфекцию.
Напомним, что в связи с эпидемией, на стадионе "Газпром Арена" зрителей не много. Сейчас пускают только тех фанатов, которые имеют абонементы.
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