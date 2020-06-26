Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге произошла серьезная авария, в которой пострадали четыре человека. Вечером в пятницу, 26 июня 2020 года, во Фрунзенском районе автомобиль «Нива» врезался в маршрутное такси на проспекте Славы. В момент аварии в маршрутке находились восемь пассажиров.
- Около 19:11 часов у дома 51 по проспекту Славы, 38-летний водитель «Нивы», не пропустив попутную маршрутку, которая двигалась по выделенной полосе, начал совершать из второго ряда правый поворот, при этом совершив столкновение с маршрутным такси, в котором находилось восемь человек, - сообщили в управлении ГИБДД Петербурга.
В результате аварии «Ниву» сильно помяло. Также в ДТП пострадали четыре человека: двое мужчин 30 и 35 лет и две женщины 37 и 40 лет получили травмы средней тяжести. Все были госпитализированы. Других пострадавших нет.
На данный момент на месте работаю дорожные инспекторы, проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU