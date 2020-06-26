Гатчинский парк откроется для посещения 2 июля 2020 года

26 Июнь 2020 2020-06-26T21:25:14+03:00

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Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области смогут наконец-то погулять по роскошному Гатчинскому парку. Администрация сообщила о том, что парк откроется со 2 июля 2020 года. Работать он будет как и прежде, но с некоторыми изменениями для того, чтобы соблюдать безопасность, ведь эпидемия еще не закончилась. - В целях соблюдения «стандарта безопасности» мы вводим контроль численности посетителей, для этого устанавливаем вход по бесплатным билетам, - сообщили в Гатчинском парке. Билеты на вход можно получить в кассах у Черных ворот, у Березовых ворот, у Арсенального каре и у Типографии, дом 25 по проспекту Октября. Гатчинский парк будет открыт ежедневно с 10:00 до 20:00, вход — до 19:00. Посетителей парка просят соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра, а также воздержаться от прогулки при признаках ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU