Судья отменил гол «Зенита» во втором тайме

26 Июнь 2020 2020-06-26T21:45:46+03:00

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Горячая игра вечером на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге 26 июня 2020 года. Первый тайм закончился разочарованием для фанатов "Зенита", хозяева пропустили гол. В самом конце первого тайма мяч в ворота "сине-бело-голубых" забил соперник Максим Глушенков из "Крыльев Советов". Счет перед перерывом 0:1 в пользу госте.

- Головой забил Максим. Может быть это разозлит хозяев поля, - прокомментировал корреспондент "КП-Петербург", ведущий прямую трансляцию игры.

Однако уже на первой минуте второго тайма "Зенит" загнал мяч в ворота соперников. Трибуны начали ликовать, но оказалось рано. Судья Павел Кукуян зафиксировал фол Ивановича и все игры Дзюбы. Гол отменен. Счет снова 0:1.

Однако "Зенит" не сдается и продолжает рваться в бой.

Следите за трансляцией "КП-Петербург" долгожданного матча "Зенит"-"Крылья Советов".

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ИСТОЧНИК KP.RU