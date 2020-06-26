Много молодежи пришло на голосование по поправкам в Конституцию в Санкт-Петербурге

26 Июнь 2020 2020-06-26T21:53:59+03:00

Много молодых петербуржцев пришли на голосование по поправкам в Конституцию Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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В Санкт-Петербурге 26 июня 2020 года прошел второй день голосования по поправкам в Конституцию. Представитель комиссии по культуре и СМИ Общественной палаты Санкт-Петербурга Светлана Лаврецова рассказала о том, как проходят выборы в городе.

- У людей настроение прекрасное. Много молодежи. За 1 день вчера уже было по пол-урны – они же прозрачные. Много выездных комиссий, - поделилась Лаврецова.

Также она рассказала, что в Адмиралтейском районе работает по 6-7 человек наблюдателей. Люди ответственно относятся даже на небольших участках. Везде идет хорошая разъяснительная работа, везде краткое содержание поправок в Конституцию.

- Может, молодежь не до конца понимает значимость поправок? Надо больше говорить, что это даст для будущего поколения, - отметила она.

Также Лаврецова добавила, что порой люди возмущаются, что участки закрыты на проветривание. Однако эта процедура необходима в период пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU