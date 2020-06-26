Дзюба забил два пенальти в ворота "Крыльев Советов"

26 Июнь 2020 2020-06-26T22:06:25+03:00

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Артем Дзюба сравнял счет в матче "Зенит" - "Крылья Советов", который проходит 26 июня 2020 года на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. На 64-й минуте нападающий "сине-бело-голубых" забил гол с пенальти в ворота противников. Счет 1:1.

- На табло 1:1, Дзюба выходит на первое место в таблице лучших бомбардиров, - передает корреспондент "КП-Петербург".

Однако не проходит и пары минут, как Дзюба забивает второй гол с 11-метров. "Сине-бело-голубые" не дают расслабится гостям поля. На то они и хозяева.

Надо отметить, что это уже 15-й гол любимца фанатов "Зенита" в чемпионате.

"Зенит" продолжает атаку. Следите за прямой трансляцией матча "Зенит" - "Крылья Советов" на сайте "КП-Петербург".

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ИСТОЧНИК KP.RU