2020-06-26T22:06:25+03:00
Спорт

Дзюба забил два пенальти в ворота "Крыльев Советов"

"Зенит" за пару минут обогнал противников
Александра СУРИСЛилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Дзюба забил два пенальти подряд в ворота "Крыльев Советов" / Фото: ФК "Зенит"Дзюба забил два пенальти подряд в ворота "Крыльев Советов" / Фото: ФК "Зенит"
Изменить размер текста:

Артем Дзюба сравнял счет в матче "Зенит" - "Крылья Советов", который проходит 26 июня 2020 года на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. На 64-й минуте нападающий "сине-бело-голубых" забил гол с пенальти в ворота противников. Счет 1:1.

- На табло 1:1, Дзюба выходит на первое место в таблице лучших бомбардиров, - передает корреспондент "КП-Петербург".

Однако не проходит и пары минут, как Дзюба забивает второй гол с 11-метров. "Сине-бело-голубые" не дают расслабится гостям поля. На то они и хозяева.

Надо отметить, что это уже 15-й гол любимца фанатов "Зенита" в чемпионате.

"Зенит" продолжает атаку. Следите за прямой трансляцией матча "Зенит" - "Крылья Советов" на сайте "КП-Петербург".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зенит - Крылья Советов 26 июня 2020: прямая онлайн-трансляция матча чемпионата РПЛ по футболу

Футбол. Матч Зенит - Крылья Советов 26 июня 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 26 июня. Составы команд (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Собака и ее хозяин покусали девушку в центре Санкт-Петербурга
Дзюба забил два пенальти в ворота "Крыльев Советов"
Много молодежи пришло на голосование по поправкам в Конституцию в Санкт-Петербурге
Судья отменил гол «Зенита» во втором тайме
Гатчинский парк откроется для посещения 2 июля 2020 года
Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой в Санкт-Петербурге
Фанаты "Зенита" перед матчем с "Крыльями Советов" устроили противовирусный перфоманс на стадионе
Большая очередь образовалась у парка 300-летия в Санкт-Петербурге
Рейс из Киргизии в Санкт-Петербург с 151 пассажиром прилетит 26 июня
Троих детей укусили змеи в Санкт-Петербурге
Около тысячи горожан не успели продлить парковочные разрешения
100 миллионов штрафов получили петербуржцы за нарушение правил платной парковки
Главного врача детской поликлиники Санкт-Петербурга будут судить за вспышку заболевания коронавирусом
Петербуржец пытался убить собутыльника костылем
Новые веломаршруты запустят в Ленинградской области
Шесть с половиной тысяч человек болеют внебольничной пневмонией в Ленобласти
Губернатор Санкт-Петербурга лично попросил выпускников смотреть «Алые паруса» из дома
Ленинградский зоопарк откроется 29 июня 2020 года
Вслед за суперкаром McLaren в аварию попала Lamborghini
Уголовное дело завели на родителей малыша, утонувшего в кастрюле в Ленинградской области
Около 60 процентов льготных проездных восстановили в Санкт-Петербурге
Третья подряд «Газель» застряла под Мостом глупости
Парки Пушкина и Павловска также откроются с 3 июля
Кенгуру Беннетта и обезьяна-игрунка станут новыми жителями Ленинградского зоопарка