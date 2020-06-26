Собака и ее хозяин покусали девушку в центре Санкт-Петербурга

26 Июнь 2020 2020-06-26T22:16:51+03:00

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Жительница Санкт-Петербурга пожаловалась в социальной сети на то, что ее подругу покусала собака и… ее хозяин. Вечером в пятницу, 26 июня 2020 года, петербурженка рассказала, что гуляла с подругой по Литейному проспекту, когда на нее набросился пес без намордника и ухватил за ногу. Однако дальше события начали развиваться странным образом.

- Хозяева ретировались, не предложив помощи. Мы пошли за ними, и в один прекрасный момент хозяин собаки развернулся, подошел к моей подруге вплотную и укусил ее за нос, - рассказала девушка.

Петербурженка рассказала, что обратилась в полицию с заявлением на "зубастых"Фото: СОЦСЕТИ

Также мужчина угрожал и кидался, норовя разбить телефон, которым она пыталась его сфотографировать. В итоге смартфон оказался разбит.

- Просьба, если кто узнал эту пару добрых людей, поделиться информацией. Заявление уже в полиции, - пояснила петербурженка.

Девушки все же смогли сфотографировать обидчиков со спины и опубликовали снимки в сеть.

ИСТОЧНИК KP.RU