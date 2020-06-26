«Газель» врезалась в забор строящегося храма в Санкт-Петербурге

26 Июнь 2020 2020-06-26T23:08:27+03:00

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На севере Санкт-Петербурга «Газель» въехала в забор вокруг строящейся церкви. Авария произошла вечером в пятницу, 26 июня 2020 года, на Афонской улице. Очевидец успел снять момент после ДТП, когда прохожие пришли на помощь водителю, который выпал из кабины.

- После кругового движения на Афонской бешеная будка запрыгнула на поребрик, пропахала газон, сняла кусты и остановилась в заборе...Пилот был в астрале, выпал не сразу, - рассказал в социальной сети очевидец.

Благо, автомобиль больше никого не зацепил. Насколько сильно пострадал водитель «Газели», на данный момент не известно.

Некоторые очевидцы утверждают, что водитель «Газели» был пьян. Однако официальных подтверждений этому нет. Комментаторы вступились в сети за автомобилиста, отметив, что днем в городе температура поднималась до 32 градусов, поэтому водителя просто мог хватить тепловой удар, из-за чего он потерял управление.

На месте работают инспекторы ДПС, которые разбираются с ситуацией.

"Газель" врезалась в забор строящейся церкви в Петербурге 26 июня 2020 года .

ИСТОЧНИК KP.RU