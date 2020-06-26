Кировский и Ломоносовкий районы Ленинградской области вышли из "красной" зоны
В Ленинградской области сразу в четырех районах улучшилась ситуация по коронавирусу. Так, вечером в пятницу, 26 июня 2020 года, правительство 47-го региона опубликовало постановление, по которому Кировский, Ломоносовский, Бокситогорский и Кингисеппский районы перешли в новые зоны.
- Кировский и Ломоносовский районы перешли из «красной» в «желтую» зону, а Бокситогорский и Кингисеппский районы сменили цвет своих ограничений с «желтого» на «зеленый», - сообщили в администрации Ленинградской области.
Это означает, что для этих районов смягчаются ограничения.
Кроме того, деятельность торговых центров разрешена с условием обязательного использования масок и социальной дистанции.
Также парки и кинотеатры начинают работать в районах «желтой» и «зеленой» зон.
На данный момент в Ленобласти с болезнью борются 68 человек. 4126 пациентов из 4220 зараженных выздровели. 27 скончались.
ИСТОЧНИК KP.RU