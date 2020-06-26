Кировский и Ломоносовкий районы Ленинградской области вышли из "красной" зоны

26 Июнь 2020 2020-06-26T23:32:43+03:00

Четыре района Ленобласти изменили статус по коронавирусу Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Бокситогорский и Кингисеппский районы сменили цвет своих ограничений с «желтого» на «зеленый»

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В Ленинградской области сразу в четырех районах улучшилась ситуация по коронавирусу. Так, вечером в пятницу, 26 июня 2020 года, правительство 47-го региона опубликовало постановление, по которому Кировский, Ломоносовский, Бокситогорский и Кингисеппский районы перешли в новые зоны.

- Кировский и Ломоносовский районы перешли из «красной» в «желтую» зону, а Бокситогорский и Кингисеппский районы сменили цвет своих ограничений с «желтого» на «зеленый», - сообщили в администрации Ленинградской области.

Это означает, что для этих районов смягчаются ограничения.

Кроме того, деятельность торговых центров разрешена с условием обязательного использования масок и социальной дистанции.

Также парки и кинотеатры начинают работать в районах «желтой» и «зеленой» зон.

На данный момент в Ленобласти с болезнью борются 68 человек. 4126 пациентов из 4220 зараженных выздровели. 27 скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU