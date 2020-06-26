Суд отпустит отца, посадившего сына на цепь в Ленинградской области
В Ленинградской области в пятницу, 26 июня 2020 года, Гатчинский городской суд не стал отправлять в СИЗО мужчину, который подозревается в истязании 10-летнего сына. Ранее 52-летнего жителя деревни Меньково обвинили в том, что он приковал ребенка цепью к батарее.
- Исследовав материалы дела, суд учел, что органами следствия не представлено данных, подтверждающих изложенные в заявленном следствием ходатайстве доводы, а также данные о личности подозреваемого и иные обстоятельства, - пишет «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу судов Ленинградской области.
Ранее сообщалось, что 52-летний мужчина решил наказать 10-летнего мальчика, который украл из дома 5 тысяч рублей. Отец надел на руку сына хомут с цепью, а цепь на замок прицепил к батарее. По словам ребенка, так он просидел несколько дней, пока об этом не узнал его друг.
Сейчас мальчик временно живет с бабушкой.
ИСТОЧНИК KP.RU