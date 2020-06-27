Жарко и с дождем: погода на выходные в Санкт-Петербурге

27 Июнь 2020 2020-06-27T09:27:40+03:00

В выходные в Петербурге будет жарко, зато с 28 июня откроют парки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Изменить размер текста: A A

Долгожданные выходные окажутся в Петербурге теплыми и солнечными. И хоть синоптики обещают в субботу дожди, они будут небольшими и не испортят общего настроения. Зато возможности позагорать у горожан будет - хоть отбавляй, ведь в воскресенье официально откроются парки.

- 27 июня ожидается переменная облачность. Утром и в первой половине дня без осадков. Во второй половине местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западный и северо-западный, умеренный. Температура воздуха составит +27…+29 градусов. Атмосферное давление будет понижаться, - сообщает петербургский гидрометцентр.

В воскресенье, 28 числа, осадков синоптики не прогнозируют, но с этого дня начнется обещанное похолодание. Пока падение температуры будет почти незаметным (+23…+25 в течение дня), однако с началом рабочей недели стоит ждать дождей и снижения до +15…+20.

Ну а пока в городе очень жарко. На 9:00 субботы термометры показывают +22.4. Ветер западный, 4-9 метров в секунду. Давление составляет 761 мм ртутного столба, а влажность – 61%.

ИСТОЧНИК KP.RU