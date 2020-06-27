2020-06-27T10:10:44+03:00
Происшествия

Автоцистерна с кислотой загорелась утром субботы на Портовой улице

После пожара проверку начал Следственный комитет [видео]
Петр КИБЕР
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В Автово сгорела фура с дихлоризоциануровой кислотой. Фото: k.com/spb_todayВ Автово сгорела фура с дихлоризоциануровой кислотой. Фото: k.com/spb_today
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Серьезное ЧП произошло утром в Кировском районе Санкт-Петербурга. На Портовой улице внезапно вспыхнул грузовик-цистерна, перевозивший опасный груз – дихлоризоциануровую кислоту. Местные жители проснулись от едкого запаха и дыма.

- Интересно, что было внутри. Проснулись от ужасно едкого дыма, с запахом хлорки! На всех подоконниках и окнах какой-то пепел с таким же запахом. Кашляли и в горле/носу першило, - пишут в группе ВКонтакте «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» местные жители.

Ситуацию усугубило то, что из-за жары все спали с открытыми окнами. Люди тут же бросились их закрывать, но успели надышаться. Саму горевшую машину вскоре потушили пожарные.

А утром субботы проверку по факту ЧП начало петербургское управление Следственного комитета.

- Проводится осмотр места происшествия, в том числе с участием следователей-криминалистов, сотрудников МЧС, сотрудников Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, - сообщает пресс-служба СК.

Официально сообщается об отсутствии пострадавших.

Отметим, что Дихлоризоциануровая кислота часто используется как дезинфицирующее средство.

Фура с химикатами загорелась в Кировском районе Санкт-Петербурга.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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