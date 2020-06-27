21 201 человека за сутки обследовали на коронавирус в Санккт-Петербурге

27 Июнь 2020 2020-06-27T10:31:08+03:00

На коронавирус в Петербурге проверили больше 21 тысячи человек. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Больше двадцати одной тысячи человек было проверено на коронавирус в Санкт-Петербурге за последние сутки. Такие данные на утро 27 июня приводит городской Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением инфекции COVID-19.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 21 201 человека. Под медицинским наблюдением находится 2402 человека. Из них 1305 - на самоизоляции, 1097 - контактные, - сообщает пресс-служба Смольного.

Операторами Единой региональной справочной службы «122» обработано 540 звонков по вопросам, связанным с коронавирусом.

Еще 206 обращений зарегистрировано по экстренному номеру 112. О возвращении из другой страны в России сообщил 41 человек. 45 звонков перенаправлено в городскую службу скорой помощи, еще 62 – в полицию.

Также от петербуржцев поступило 85 запросов на оказание помощи волонтерами. Звонки принимают на номер горячей линии: 8-800-200-34-11. Всего с начала пандемии добровольные помощники выполнили уже 20 944 заявки.

ИСТОЧНИК KP.RU