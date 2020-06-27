Начало ремонта Биржевого моста отложили минимум на год

27 Июнь 2020 2020-06-27T10:50:15+03:00

Из-за трат на борьбу с коронавирусом, денег на реконструкцию переправы не осталось

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Капитальный ремонт Биржевого моста, который должен был начаться летом 2020 года и длиться в течение трех лет, перенесли как минимум на год. Причиной стало перераспределение средств городского бюджета, который изрядно пострадал из-за коронавируса.

- По адресной инвестиционной программе правительство города перенесло проект капремонта Биржевого моста на 2021 год, - сообщили «Невским новостям» в «Мостотресте», который должен был стать исполнителем работ.

Напомним, что по ранее озвученным планам, работы должны были начаться 13 июля 2020 и закончиться лишь 16 апреля 2023 года. Движение по мосту на этот собирались закрыть полностью, что существенно осложнило бы городской трафик.

Впрочем, другого выхода нет, так как мост находится далеко не в лучшем состоянии, и объем запланированных работ был большим. Специалисты должны были очистить опоры переправы, отреставрировать гранитную облицовку, перила Биржевого моста. А также полностью реконструировать технические помещения и обустроить насосную станцию.

ИСТОЧНИК KP.RU