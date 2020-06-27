За гибель матери под колесами погрузчика, петербурженка отсудила 1,8 миллиона рублей

27 Июнь 2020 2020-06-27T12:04:22+03:00

Трагедия произошла в марте на одном из предприятий города

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Жительница Санкт-Петербурга смогла отсудить компенсацию в 1 миллион 800 тысяч рублей за гибель своей матери на работе. Несчастный случай произошел на одном из промышленных предприятий города весной нынешнего года.

- 27 марта механизатор комплексной бригады, при погрузочно-разгрузочных работах, в нарушение правил и норм, осуществил движение задним ходом и произвел наезд колесом погрузчика на сотрудницу предприятия, - сообщает пресс-служба Северо-Западного управления на транспорте Следственного комитета России.

Пострадавшая женщина получила смертельные травмы и скончалась на месте происшествия. Следком завел дело по факту ЧП. А дочка погибшей решила получить компенсацию с работодателя матери. Это удалось не сразу, а лишь после обращения к руководству управления Следственного комитета.

Что касается уголовного дела, то оно готово к передаче в суд. Виновным грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU