2020-06-27T14:16:53+03:00
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как петербуржцам защититься от жары

В Санкт-Петербурге стоит аномальная жара
Александра СУРИС
Поделиться:
В жару на улицу лучше не выходитьВ жару на улицу лучше не выходитьФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Аномально жаркая погода держится в Санкт-Петербурге. И это уже не очень хорошо для горожан.

- Температура воздуха превышает средние многолетние значения для данного периода года, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. - Жара может привести к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья.

Специалисты ведомства посоветовали петербуржцам в жару как можно меньше выходить на улицу и свести физические нагрузки к минимуму. Дома постоянно проветривать, включить вентиляторы или кондиционер, принимать прохладный душ. На улицу выходить в легкой одежде и обязательно надевать головные уборы. По возможности избегать общественного транспорта. А еще питаться менее калорийно.

- В жаркий период времени необходимо отказаться от жирной пищи, а мясо лучше заменить рыбой или морепродуктами, - объясняют в Роспотребнадзоре. - Нужно пить как можно больше жидкости, а приемы пищи исключить в самое жаркое время дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Еще 57 человек умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге
Яхтенный мост перекрыли перед праздником «Алые Паруса»
В Роспотребнадзоре рассказали, как петербуржцам защититься от жары
Александр Дрозденко объяснил, почему в Ленобласти открыли все торговые центры, кроме Мег
В квартире поэта Иосифа Бродского нашли «клад»
За гибель матери под колесами погрузчика, петербурженка отсудила 1,8 миллиона рублей
Начало ремонта Биржевого моста отложили минимум на год
21 201 человека за сутки обследовали на коронавирус в Санккт-Петербурге
Автоцистерна с кислотой загорелась утром субботы на Портовой улице
Жарко и с дождем: погода на выходные в Санкт-Петербурге
Суд отпустит отца, посадившего сына на цепь в Ленинградской области
Кировский и Ломоносовкий районы Ленинградской области вышли из "красной" зоны
«Газель» врезалась в забор строящегося храма в Санкт-Петербурге
Собака и ее хозяин покусали девушку в центре Санкт-Петербурга
Дзюба забил два пенальти в ворота "Крыльев Советов"
Много молодежи пришло на голосование по поправкам в Конституцию в Санкт-Петербурге
Судья отменил гол «Зенита» во втором тайме