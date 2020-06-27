В Роспотребнадзоре рассказали, как петербуржцам защититься от жары

27 Июнь 2020 2020-06-27T14:16:53+03:00

В жару на улицу лучше не выходить Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Изменить размер текста: A A

Аномально жаркая погода держится в Санкт-Петербурге. И это уже не очень хорошо для горожан.

- Температура воздуха превышает средние многолетние значения для данного периода года, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. - Жара может привести к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья.

Специалисты ведомства посоветовали петербуржцам в жару как можно меньше выходить на улицу и свести физические нагрузки к минимуму. Дома постоянно проветривать, включить вентиляторы или кондиционер, принимать прохладный душ. На улицу выходить в легкой одежде и обязательно надевать головные уборы. По возможности избегать общественного транспорта. А еще питаться менее калорийно.

- В жаркий период времени необходимо отказаться от жирной пищи, а мясо лучше заменить рыбой или морепродуктами, - объясняют в Роспотребнадзоре. - Нужно пить как можно больше жидкости, а приемы пищи исключить в самое жаркое время дня.

ИСТОЧНИК KP.RU