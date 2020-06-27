2020-06-27T14:25:09+03:00
Общество

Яхтенный мост перекрыли перед праздником «Алые Паруса»

Проход на Крестовский остров, как и парк 300-летия, перекроет полиция
Петр КИБЕР
Поделиться:
Яхтенный мост перекрыт. Фото: vk.com/lahta_spb / Роза КеримоваЯхтенный мост перекрыт. Фото: vk.com/lahta_spb / Роза Керимова
Изменить размер текста:

Полиция перекрыла Яхтенный мост в преддверии праздника выпускников «Алые паруса». Здесь уже появились оранжевые ограждения, а к вечеру в район моста и парка 300-летия будут стянуты дополнительные наряды. Они не должны пускать в сам парк и на Крестовский остров случайных зевак.

- В день праздника будет недоступна для прохода граждан часть побережья Финского залива и Невы. В частности, полиция оцепит парк 300-летия Санкт-Петербурга и прилегающие территории, будет закрыта западная часть Крестовского острова и Петровской косы, а также северный и западный берег Васильевского острова, -сообщает пресс-служба Комитета по правопорядку.

Также во время «Алых парусов» будет закрыта часть акватории устья Невы и Финского залива. Чтобы не пускать туда частные лодки, яхты и прочие суда, на месте будут дежурить катера полиции, водной инспекции МЧС, Поисково-спасательной и других специальных служб.

Это сделано для безопасности, ведь в акватории Финского залива установят пиротехнику для шоу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Еще 57 человек умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге
Яхтенный мост перекрыли перед праздником «Алые Паруса»
В Роспотребнадзоре рассказали, как петербуржцам защититься от жары
Александр Дрозденко объяснил, почему в Ленобласти открыли все торговые центры, кроме Мег
В квартире поэта Иосифа Бродского нашли «клад»
За гибель матери под колесами погрузчика, петербурженка отсудила 1,8 миллиона рублей
Начало ремонта Биржевого моста отложили минимум на год
21 201 человека за сутки обследовали на коронавирус в Санккт-Петербурге
Автоцистерна с кислотой загорелась утром субботы на Портовой улице
Жарко и с дождем: погода на выходные в Санкт-Петербурге
Суд отпустит отца, посадившего сына на цепь в Ленинградской области
Кировский и Ломоносовкий районы Ленинградской области вышли из "красной" зоны
«Газель» врезалась в забор строящегося храма в Санкт-Петербурге
Собака и ее хозяин покусали девушку в центре Санкт-Петербурга
Дзюба забил два пенальти в ворота "Крыльев Советов"
Много молодежи пришло на голосование по поправкам в Конституцию в Санкт-Петербурге
Судья отменил гол «Зенита» во втором тайме