Яхтенный мост перекрыли перед праздником «Алые Паруса»

27 Июнь 2020 2020-06-27T14:25:09+03:00

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Полиция перекрыла Яхтенный мост в преддверии праздника выпускников «Алые паруса». Здесь уже появились оранжевые ограждения, а к вечеру в район моста и парка 300-летия будут стянуты дополнительные наряды. Они не должны пускать в сам парк и на Крестовский остров случайных зевак.

- В день праздника будет недоступна для прохода граждан часть побережья Финского залива и Невы. В частности, полиция оцепит парк 300-летия Санкт-Петербурга и прилегающие территории, будет закрыта западная часть Крестовского острова и Петровской косы, а также северный и западный берег Васильевского острова, -сообщает пресс-служба Комитета по правопорядку.

Также во время «Алых парусов» будет закрыта часть акватории устья Невы и Финского залива. Чтобы не пускать туда частные лодки, яхты и прочие суда, на месте будут дежурить катера полиции, водной инспекции МЧС, Поисково-спасательной и других специальных служб.

Это сделано для безопасности, ведь в акватории Финского залива установят пиротехнику для шоу.

ИСТОЧНИК KP.RU