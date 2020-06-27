Еще 57 человек умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге
Еще 57 человек умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге. Такую статистику за последние сутки привел общероссийский Оперативный штаб. По общему количеству смертельных случаев город прочно занимает второе место по стране.
- На утро 27 июня в Петербурге зафиксированы 224 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших с начала пандемии составило 23 518 человек, - сообщает Оперштаб.
И если большая часть пациентов вылечилась – 16 211 (+716), то растущее число смертей не может радовать. За сутки комиссией по летальным исходам и лечащими врачами подтверждена гибель еще 57 человек по причине коронавирусной инфекции.
Всего жертвами болезни в городе стали уже 1065 человек. Это второй после Москвы показатель в России. Однако в столице ежедневный показатель смертности держится на уровне в 20 человек, тогда как в Петербурге не опускается ниже 40. Причина – в начавшейся позднее, чем в Москве, пандемии.
Напомним, что, несмотря на положительную динамику, власти города готовятся к возможной второй волне коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU