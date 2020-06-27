2020-06-27T15:42:10+03:00
Общество

Петербургских выпускников поздравили с окончанием школы

С напутственной речью к вчерашним школьникам обратился спикер городского парламента
Петр КИБЕР
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В этот раз "Алые паруса" пройдут в акватории Финского залива.В этот раз "Алые паруса" пройдут в акватории Финского залива.Фото: Олег ЗОЛОТО
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27 июня в Петербурге пройдет главный праздник российских выпускников - «Алые паруса». Он знаменует окончание учебы и начало взрослой жизни. С этим уже бывших школьников поздравил спикер городского Заксобрания Вячеслав Макаров.

- Мы глубоко убеждены, что благодаря своему трудолюбию, таланту и характеру вы многого добьетесь не только для себя и своих близких, но и для родного города, для нашей любимой России, - напутствовал выпускников от имени депутатов глава парламента.

Есть в послании пожелания счастья, исполнения желаний и успехов в дальнейшей жизни.

Напомним, что в нынешнем году «Алые паруса» пройдут исключительно в телевизионном формате. Чтобы не подвергать горожан риску заражения коронавирусом, бриг «Россия» не будет заходить в Неву, а все мероприятие состоится в акватории Финского залива.

Концерт и световое шоу будет показано в прямой трансляции по ТВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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