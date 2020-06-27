Массовую дискотеку устроили ночью на пляже «Ласковый»

27 Июнь 2020 2020-06-27T16:06:55+03:00

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Очередная массовая и шумная вечеринка прошла в Петербурге. Но на этот раз народ, плюнув на карантин и опасность заболеть, гулял не в центре города или на улице Рубинштейна (там тоже было весело), а на пляже в Солнечном.

- На пляже «Ласковый» дискотека превратилась в фестиваль, - пишут участники мероприятия в соцсетях.

На опубликованных фото видны десятки, если не сотни человек, танцующих под громкую музыку. Причем дискотека была не стихийной – ее заранее анонсировали в соцсетях. И хоть пляжи Финского залива не попадают в запретную зону, закрытую для посещений из-за опасности распространения коронавируса, но массовые мероприятия на территории Петербурга все еще нелегальны.

Напомним, что в ночь перед Парадом Победы на Дворцовой площади также прошла веселая гулянка с музыкой и танцами. А за пару дней до этого в Александровском саду местные «факиры» утроили огненное шоу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/787423" frameborder="0"></iframe> На пляже в Солнечном прошла массовая ночная дискотека.Видео: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU