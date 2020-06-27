2020-06-27T16:23:48+03:00
Общество

Пограничники поймали трех нарушителей, стремившихся прорваться в Европу

Двое хотели пробраться в Эстонию, а один – в Финляндию
Петр КИБЕР
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Очередные нарушители пытались прорваться в Европу за лучшей жизнью. Фото: ПУ ФСБ РФ по СПб и ЛООчередные нарушители пытались прорваться в Европу за лучшей жизнью. Фото: ПУ ФСБ РФ по СПб и ЛО
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Очередных беженцев с Ближнего Востока и из Азии поймали российские пограничники. Как это обычно и бывает, нарушители пытались пробраться в Европу за лучшей жизнью. Двое из них выбрали Эстонию, а один – Финляндию.

- 22 июня вблизи Ивангорода пограничниками были обнаружены два иностранных гражданина, следовавшие в город. В ходе разбирательств они признались, что собирались пересечь границу России с Эстонией, - сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Еще один случай произошел днем позже, но уже неподалеку от Выборга. Здесь на глаза бдительным сотрудникам ФСБ попался подозрительный мужчина. У него при себе оказался запас личных гигиенических средств, еды, а также карта маршрутов прохода к финской границе. При допросе житель Ближнего Востока также рассказал о поисках лучшей доли в Европе.

Всех нарушителей отдали под суд, но поскольку границу они нарушить не успели, иностранцы отделались лишь штрафом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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